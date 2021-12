Rastdorf. Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Kreis Emsland getötet worden. Der 49-Jährige sei noch an der Unfallstelle in Rastdorf nahe Werlte am Dienstagabend gestorben, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch. Weitere Informationen wurden am Abend nicht bekannt.

