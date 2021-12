Oldenburger Basketballer scheiden aus Champions League aus

Istanbul. Die EWE Baskets Oldenburg sind in der Basketball-Champions-League ausgeschieden. Am letzten Spieltag der Gruppenphase unterlag das Bundesliga-Schlusslicht am Dienstagabend mit 72:88 (37:39) bei Besiktas Istanbul und kann sich nun auf den Abstiegskampf konzentrieren. Bei einem Sieg mit zwei Punkten Unterschied hätte die Korbdifferenz über das Weiterkommen entschieden. Durch die fünfte Niederlage im sechsten Spiel müssen sich die Niedersachsen aber mit dem letzten Platz in der Gruppe H begnügen.

Die Partie verlief über weite Strecken ausgeglichen. Erst im dritten Viertel setzten sich die Hausherren etwas ab (57:47/28.). Zwar kämpften sich die Oldenburger noch einmal kurzzeitig heran, doch am Ende verloren sie den Anschluss. Der Schlussabschnitt ging mit 31:18 an Besiktas. Bester Werfer der Partie war Istanbuls Trevon Bluiett mit 19 Punkten. Bei den Baskets steuerte Cameron Clark 18 Punkte bei.

© dpa-infocom, dpa:211221-99-469808/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen