20-Jähriger schießt in einen Garten: Waffen beschlagnahmt

Volkersheim. Ein 20-Jähriger hat in Volkersheim (Landkreis Hildesheim) mit einer Waffe von einem Hausdach aus in einen Garten geschossen. Polizisten hätten dann bei dem jungen Mann am Montag zwei Langwaffen und zwei Kurzwaffen festgestellt und beschlagnahmt, teilten die Polizei am Dienstag mit. Sie waren von einer Nachbarin gerufen worden, die beobachtet hatte, wie der Mann auf das Dach geklettert war. Der 20-Jährige habe keine Erlaubnisse für den Besitz der Waffen vorweisen können, hieß es. Deshalb wurde die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Volkersheim ist ein Ortsteil von Bockenem im Vorharz.

© dpa-infocom, dpa:211221-99-469759/2

