Kriminalität Räuber überfallen Pizzaboten in Bremen

Bremen. Zwei mit Messer bewaffnete Männer haben einen Pizzaboten in Bremen überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der 33-Jährige am Montagabend Pizzen ausliefern, als ihn die Unbekannten bedrohten. Die Männer mit Kapuzenjacken und medizinischen Mund-Nasenschutzmasken raubten demnach Bargeld, Schlüssel und zwei mit Pizzen gefüllte Thermoboxen. Dann flüchteten die Täter. Ob die Männer die Pizzen bestellt hatten oder einen Komplizen hatten, war zunächst unklar. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

