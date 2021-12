Pinscher fährt allein mit der Bahn

Ebstorf. Eine elfjährige Pinscherhündin hat am Montag allein eine Bahnfahrt von Ebstorf eine Station bis nach Uelzen unternommen. Das Tier namens Mia sei vermutlich durch ein offenes Hoftor entwischt, teilte die Bundespolizei mit. Mia ließ sich in Uelzen ohne Probleme aufgreifen. Schwieriger war für es für die Polizisten, den Halter des Ausreißers festzustellen. Sie schickten ein Foto von Mia an die Kollegen in Ebstorf, und die leiteten es an eine Tierbetreuungsstation weiter. Dort erkannte eine Mitarbeiterin den Hund einer befreundeten Familie. Die Besitzer hatten ihren Hund beim Mittagsschlaf gewähnt. Sie fuhren nach Uelzen, um Mia abzuholen.

