Diebe stehlen FFP-2-Masken und Heizlüfter aus Testzelt

Oldenburg. Unbekannte haben in Oldenburg ein Corona-Testzelt beschädigt und Teile der Ausrüstung gestohlen. Laut Polizeiangaben von Montag schnitten sie am Wochenende die Seitenwände des Zelts der Länge nach auf und beschädigten dann im Inneren mehrere Einrichtungsgegenstände. Zudem nahmen sie unter anderem Desinfektionsmittel, FFP2-Masken und Heizlüfter mit. Die Tat wurde am Sonntag bei der Polizei angezeigt.

© dpa-infocom, dpa:211220-99-454809/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen