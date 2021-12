Integrationsbeauftragte zu Abbruch: "Richtige Entscheidung"

Berlin. Der Abbruch des Drittliga-Spiels in Duisburg ist für die neue Integrationsbeauftragte der Bundesregierung die "konsequent richtige Entscheidung" gewesen. "Im Fußball gilt wie überall sonst in unserer Gesellschaft: Kein Platz für Rassismus! Klare Verstöße brauchen klare Kante", wird Reem Alabali-Radovan (SPD) in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Bei der Drittliga-Partie zwischen dem MSV Duisburg und VfL Osnabrück am Sonntag soll ein 55 Jahre alter Mann einen Spieler der Gastmannschaft rassistisch beleidigt haben. Daraufhin war die Partie abgebrochen worden.

Die Staatsministerin für Integration im Bundeskanzleramt lobte den Entschluss von Schiedsrichter Nicolas Winter und das Verhalten der Osnabrücker. "Der Sport muss für Fairness, Toleranz und den respektvollen Umgang miteinander einstehen", sagte Alabali-Radovan.

© dpa-infocom, dpa:211220-99-452668/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen