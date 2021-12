Auto kommt von Straße ab und durchbricht Zaun: Verletzte

Hilter. Bei einem Autounfall in Hilter bei Osnabrück sind in der Nacht zu Montag vier Menschen verletzt worden. Wahrscheinlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 20 Jahre alter Autofahrer mit dem Wagen in einer langgezogenen Rechtskurve von der Straße ab, fuhr über eine Grünfläche und durchbrach einen Holzzaun. Ein Zaunelement habe die Windschutzscheibe durchschlagen und den Fahrer nur um wenige Zentimeter verfehlt, teilte eine Polizeisprecherin mit. Alle vier Fahrzeuginsassen konnten alleine aus dem Auto aussteigen. Der 20-Jährige und eine 17-Jährige wurden schwer verletzt, zwei 19-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Alle wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

© dpa-infocom, dpa:211220-99-452003/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen