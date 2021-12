Hannover. Am Montag ist es in Niedersachsen sonnig und kalt bei Werten um drei bis vier Grad. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es am Dienstag neblig und kälter, dann rutschen die Temperaturen auch unter die Null-Grad-Marke. Richtung Heiligabend soll es aber regnerisch, windig und milder werden. Die Feiertage werden dann den Prognosen zufolge unbeständig mit erheblichen Niederschlägen.

© dpa-infocom, dpa:211220-99-449678/2

