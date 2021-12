Unbekannte werfen Schilder auf Bahnstrecke

Alfeld. Weil Unbekannte zwei Verkehrsschilder auf Bahnschienen in Alfeld im Landkreis Hildesheim geworfen haben, musste die Strecke kurzfristig gesperrt werden. Ein Zug sei in der Nacht zum Samstag über die Schilder gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Die Trasse wurde in dem Bereich für rund eine halbe Stunde gesperrt. Der betroffene Zug konnte anschließend weiterfahren. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

© dpa-infocom, dpa:211219-99-441571/2

