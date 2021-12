Vom Kollegen überfahren: Lasterfahrer stirbt nach Streit

Lehrte. Ein Lasterfahrer ist in Lehrte in der Region Hannover von einem Kollegen auf einem Rastplatz überfahren worden und anschließend gestorben. Zeugen hätten beobachtet, wie die beiden Männer in Streit gerieten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einer der beiden setzte sich anschließend in sein Fahrzeug, überrollte den anderen und fuhr einfach weiter. Das Opfer wurde dabei so schwer verletzt, dass es in der Nacht zum Sonntag noch am Unfallort starb. Seine Identität war zunächst noch ungeklärt.

Nach einer Fahndung auf dem Rastplatz fanden die Beamten schließlich den verdächtigen Lasterfahrer und nahmen ihn fest. Weil der 38-Jährige nach Alkohol roch, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Tötung, Verkehrsunfallflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Trunkenheit ermittelt. Er soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

