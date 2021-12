74-Jähriger stirbt nach Autounfall in Grafschaft Bentheim

Wietmarschen. Ein 74 Jahre alter Mann ist an den Folgen eines Autounfalls in Wietmarschen im Landkreis Grafschaft Bentheim gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann am Freitag aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Sein Wagen stieß mit dem Auto eines 49 Jahre alten Fahrers zusammen. Der Schwerverletzte war zunächst in ein Krankenhaus in Nordhorn gebracht worden. Dort erlag er am Samstagabend seinen Verletzungen.

