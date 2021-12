Tausende zu Demonstration gegen Corona-Maßnahmen erwartet

Osnabrück/Hannover. Gegen die Corona-Regeln werden heute in Niedersachsen in mehreren Städten wieder viele Demonstranten erwartet. Allein in Osnabrück habe der Veranstalter 2000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen angemeldet, sagten Sprecher von Stadt und Polizei. Hier soll die Protestveranstaltung gegen 13.00 Uhr im Schlossgarten mit einer offenen Kundgebung starten, anschließend ziehen die Teilnehmer über den Innenstadtwall. Zeitgleich werden zu einer Gegenkundgebung ebenfalls in der Innenstadt bis zu 200 Teilnehmer erwartet.

In Hannover sind für den Samstag Demonstrationen vor dem Landtag und vor der Oper mit mehreren hundert Teilnehmern angekündigt. Auch in Emden, Hameln und Hildesheim soll es Demonstrationen von Kritikern der Corona-Regeln geben.

Schon in den vergangenen Tagen waren Hunderte von Menschen in Niedersachsen auf die Straßen gegangen, um ihren Unmut über die Corona-Politik zu äußern. Die Versammlungen verliefen größtenteils friedlich - trotz einiger Provokationen und Verstöße. In anderen Bundesländern kam es allerdings zu Ausschreitungen. Daraufhin hatte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) vor einer möglichen Zunahme der Gewalt von Kritikern der Corona-Auflagen gewarnt.

© dpa-infocom, dpa:211217-99-426133/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen