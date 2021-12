Strengere Regeln bei der Erdgas- und Erdölförderung

Hannover. Als Konsequenz aus den Leckagen bei der Erdölförderung in Emlichheim hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie wichtige Sicherheitsbestimmungen verschärft. Vor allem sei nun eine regelmäßige Dichtheitsprüfung von allen Erdöl-, Erdgas- und Speicherbohrungen in Niedersachsen durch externe Sachverständige vorgesehen, teilte das Landesamt am Freitag in Hannover mit. Damit müssen unter Druck stehende Tiefbohrungen von den verantwortlichen Unternehmen kontinuierlich überwacht werden. Auch Auffälligkeiten im Betrieb sind nun dem Landesamt unverzüglich zu melden. Rohrleitungen zur Beförderung gefährlicher Gase und Flüssigkeiten, Sole und Lagerstättenwasser sollen künftig durch externe Sachverständige regelmäßig überprüft werden.

Da die Erdöl- und Erdgasindustrie ein wichtiger Wirtschaftszweig in Niedersachsen sei, habe das Land aus der Leckage von Emlichheim Lehren ziehen müssen, sagte Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). "Es muss unser Ziel sein, dass sich solche Schadensfälle nicht wiederholen." Die neuen Vorschriften müssen nun noch das sogenannte Notifizierungsverfahren bei der Europäischen Union durchlaufen.

Auf der Förderstelle in Emlichheim an der Grenze zu den Niederlanden waren zwischen 2014 und 2018 unbemerkt bis zu 22.000 Kubikmeter umweltgefährdendes Lagerstättenwasser aufgrund eines verrosteten Rohres in den Untergrund ausgetreten. Schädliche Folgen für Mensch und Umwelt waren von den Behörden ausgeschlossen worden.

