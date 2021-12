Fußball Zweitliga-Nordderby HSV gegen Werder am Sonntagmittag

Hamburg. Das mit Spannung erwartete Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen in der 2. Fußball-Bundesliga findet zu ungewohnter Uhrzeit statt. Die beiden Lokalrivalen treffen am Sonntag, 27. Februar 2022, um 13.30 Uhr im Volksparkstadion aufeinander, wie die Deutsche Fußball Liga am Freitag mitteilte.

In den Sozialen Netzwerken beklagten einige Fans, dass das Aufeinandertreffen nicht das Topspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr sein wird. Im Hinspiel hatte der HSV in Bremen mit 2:0 gewonnen. Nach der Hinserie belegen die Hamburger Platz drei, Werder liegt mit drei Punkten Rückstand auf Rang neun.

