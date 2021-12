Wilhelmshaven sucht Kinderarzt: 50.000 Euro Prämie

Wilhelmshaven. Auf der Suche nach Kinderärztinnen und Kinderärzten bietet Wilhelmshaven eine Prämie von 50.000 Euro. Als Bedingung muss dort sieben Jahre lang praktiziert werden, wie eine Sprecherin der Stadt am Freitag mitteilte. Nachdem ein Kinderarzt seinen Kassensitz aufgegeben hat, gibt es derzeit keinen Nachfolger für Kinderarztpraxen im Gebiet der Stadt. Das soll sich nun schnellstmöglich ändern. Der Rat der Stadt beschloss am Mittwoch die Richtlinie für die Förderung. Zuerst berichteten die "Wilhelmshavener Zeitung" und der NDR darüber.

Wilhelmshaven vertraut nicht allein auf den finanziellen Anreiz - zeitgleich wurde eine Imagekampagne für Kinder- und Jugendärzte ausgerichtet. "Ihre Entscheidung ist mehr als ein neuer Job, es ist ein neues Leben – an der Küste", heißt es auf der Webseite www.kuestendoktor.de. Dort wird auch angeboten, beim Umzug beratend zur Seite zu stehen und bei der Suche nach Praxisräumen zu helfen.

Die Förderung richtet sich an Kinderärzte, die in Wilhelmshaven entweder eine Praxis gründen, eine bestehende Praxis übernehmen oder in einer bestehenden Praxis einsteigen und dort einen Kassensitz übernehmen wollen. Die volle Summe ist an einen vollen Kassensitz gekoppelt - bei zum Beispiel einer halben Stelle wird diese halbe Stelle anteilig mit 25.000 Euro gefördert. Die Zuwendung kann anteilig oder in voller Höhe zurückgefordert werden, wenn die Tätigkeit nicht aufgenommen oder vorzeitig beendet wird.

Für den Fall, dass es in Wilhelmshaven auch in anderen medizinischen Fachbereichen zu Versorgungsengpässen kommt, sind weitere Förderungen mit Haushaltsmitteln der Stadt denkbar.

