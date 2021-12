Impfstofflieferungen an Praxen: Ärztekammer beklagt Absagen

Hannover. Die Ärztekammer Niedersachsen beklagt unzuverlässige Lieferungen von Corona-Impfstoff an die Praxen im Land. "Es ist unglaublich: Moderna wird verspätet geliefert, so dass Impftermine Anfang der Woche abgesagt werden müssen", sagte Vizepräsidentin Marion Charlotte Renneberg der dpa. Die Allgemeinmedizinerin hat selbst eine hausärztliche Praxis in Ilsede (Landkreis Peine). "Wir brauchen jetzt endlich tagesaktuell planbare und verlässliche Impfstofflieferungen in den Arztpraxen", forderte die stellvertretende Kammerpräsidentin.

Ihre eigene Praxis erhalte in der kommenden Woche zudem weniger Biontech als angekündigt - Impftermine junger Patienten müssten deshalb abgesagt werden. Auch habe sich das gesamte Team auf Impfungen zwischen Weihnachten und Neujahr eingestellt, jetzt sei unklar, ob überhaupt Impfstoff zur Verfügung stehen werde. "In der Bevölkerung ist eine große Verunsicherung zu spüren", sagte Renneberg. Man müsse insbesondere an ältere Menschen, die allein leben, denken und allen ein Angebot zur Auffrischung geben.

Die mobilen Impfteams der niedersächsischen Landkreise bieten vielerorts Impfungen ohne Termin an. Allerdings müssen sich dann auch ältere Menschen manchmal in lange Schlangen stellen für eine Booster-Impfung.

