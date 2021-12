Seit einigen Tagen gelten diese Regeln bereits in weiten Teilen Niedersachsens. Nun müssen verschärfte Corona-Maßnahmen auch in den letzten Teilen des Bundeslandes gelten.

"Zutritt nur mit 2G+" steht auf einem Plakat auf dem Weihnachtsmarkt in Braunschweig.

Gesundheit Höhere Corona-Warnstufe landesweit: Verschärfung in Regionen

Hannover. Seit Freitag gelten auch in den beiden verbleibenden Regionen Niedersachsens verschärfte Corona-Maßnahmen. Das betrifft laut Gesundheitsministerium den Landkreis Heidekreis sowie die Stadt Wilhelmshaven. Hintergrund sei, dass die Zahl der Hospitalisierungen sowie Intensivbettenbelegung die in der Corona-Verordnung festgeschriebenen Werte fünf Tage in Folge überschritten hätten. Die verschärften Maßnahmen hatte das Ministerium bereits Mittwoch angekündigt.

Somit wird der Alltag in diesen beiden Regionen komplizierter für viele Menschen. Etwa für einen Besuch in einem Restaurant oder im Kino muss zusätzlich zur vollständigen Impfung gegen das Coronavirus auch noch ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Diese Schnelltests sind etwa in Apotheken oder Testzentren möglich und kostenlos. Bei Bedarf kann man sich jeden Tag testen lassen.

Wer jedoch eine Auffrischungsimpfung bekommen hat, ist von der zusätzlichen Testpflicht ab dem Tag der Impfung befreit, wie generell auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Wer noch gar nicht gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-19-Infektion genesen ist, erhält zu vielen Bereichen des öffentlichen Lebens weiterhin keinen Zutritt.

