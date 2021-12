Corona-Lage: In Niedersachsen gilt weiterhin Warnstufe 2

Hannover. Die Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen bleiben auf hohem Niveau. Die Sieben-Tages-Inzidenz für das Land ist allerdings leicht gesunken, und zwar innerhalb eines Tages von 179,2 auf 176,4, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Hannover mitteilte. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner steckten sich binnen einer Woche neu mit dem Erreger an.

Der sogenannte Hospitalisierungsindex lag wie schon am Vortag bei 6,0. Er beschreibt, wie viele Covid-19-Patientinnen und -Patienten pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen in Kliniken eingew.esen worden sind. 10,6 Prozent der Intensivbetten waren am Freitag mit schwer an Corona Erkrankten belegt (Vortag 10,4 Prozent). Im Vergleich zu Donnerstag zählte das Robert Koch-Institut für Niedersachsen 2631 Neuinfektionen und 26 weitere Covid-19-Tote.

Seit Freitag gilt auch in der Stadt Wilhelmshaven und im Heidekreis die Warnstufe 2, die zuvor bereits in allen anderen niedersächsischen kreisfreien Städten und Landkreisen in Kraft getreten war. Etwa für einen Besuch in einem Restaurant oder im Kino muss zusätzlich zur vollständigen Impfung gegen das Coronavirus auch noch ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Diese Schnelltests sind etwa in Apotheken oder Testzentren möglich und kostenlos. Bei Bedarf kann man sich jeden Tag testen lassen. Wer schon die dritte Auffrischungsimpfung erhalten hat, ist von der Testpflicht befreit.

Im Bundesland Bremen lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Freitag bei 253,6. Es wurden 352 Neuinfektionen, aber kein weiterer Todesfall registriert.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-411816/4

