Tödlicher Unfall: 56-Jähriger wird überfahren

Celle. Ein 56 Jahre alter Mann aus Walsrode ist bei Kanalreinigungsarbeiten in Eschede im Landkreis Celle von seinem Kollegen überfahren worden. Der Verletzte starb am Donnerstagvormittag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der gleichaltrige Fahrer eines Kanalreinigungsfahrzeugs war rückwärts mit seinem Lkw in eine Stichstraße gefahren und übersah aus zunächst ungeklärter Ursache seinen Kollegen, der zu dem Zeitpunkt an einer Kanalöffnung arbeitete, wie es weiter hieß. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

