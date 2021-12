Sprache Wettbewerb "Best op Platt" soll Plattdeutsch fördern

Bremen. Mit dem Wettbewerb "Best op Platt" soll Plattdeutsch in Bremen wieder sichtbarer werden. "Bremen ohne Platt, das ist ebenso undenkbar wie Bremen ohne Roland oder die Weser", sagte Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) laut Mitteilung vom Mittwoch. "Plattdüütsch ist Teil unserer Identität und darf nicht aus unserem Alltag verschwinden." Am Wettbewerb können Gruppen und Personen mit ihren Plattdeutsch-Projekten teilnehmen - etwa Schulklassen, Bildungseinrichtungen, Firmen und Vereine.

Bewerbungsschluss ist der 4. April 2022, die Preisverleihung ist für Juni geplant. Auf die drei besten Projekte warten Preisgelder von 2500, 1500 und 1000 Euro. Initiatoren des Wettbewerbs sind der Beirat Plattdeutsch der Bremischen Bürgerschaft und das Länderzentrum Niederdeutsch.

