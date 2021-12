Ministerin: Keine "Impfruhe" über Weihnachten

Hannover. Die Impfkampagne gegen Corona soll in Niedersachsen auch zwischen den Jahren weitergehen. "Eine Impf- und Testruhe wird es in Niedersachsen nicht geben", kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens am Mittwoch im Landtag in Hannover an. In fast allen Kommunen werde es vor dem Jahreswechsel weiterhin Angebote der mobilen Impfteams geben, erklärte die SPD-Politikerin. Auch die Arztpraxen seien gebeten worden, zwischen Weihnachten und Neujahr weiter zu impfen. "Ob sie das tun, liegt in der Verantwortung der Praxen. Unser Eindruck ist aber, dass sie das tun", sagte Behrens.

Darüber hinaus sei die Teststruktur im Land in den vergangenen Wochen hochgefahren worden. Für PCR-Tests gebe es über die Feiertage einen Notdienst, den die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) eingerichtet habe. Die dafür benötigten Laborkapazitäten stünden bereit.

Bisher sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts 71,5 Prozent der Bevölkerung in Niedersachsen vollständig geimpft. Mehr als zwei Millionen Menschen haben zudem die Auffrischungsimpfung erhalten, das entspricht gut jedem vierten Niedersachsen (26,7 Prozent).

© dpa-infocom, dpa:211215-99-392115/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen