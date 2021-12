Grüne: Rückgang der Intensivbetten durch fehlendes Personal

Hannover. Durch fehlendes Personal können in Niedersachsen nicht alle Intensivbetten betrieben werden. Derzeit seien es 2095 Intensivbetten, obwohl rund 2350 zur Verfügung stünden, sagte die Grünen-Landtagsabgeordnete Meta Janssen-Kucz am Mittwoch im Landtag. "Es hat bislang keine strukturellen Verbesserungen gegeben", kritisierte die Oppositionspolitikerin in einer von ihrer Fraktion beantragten Aktuellen Stunde zum Thema Pflege. Jede dritte Pflegekraft würde regelmäßig über einen Ausstieg aus dem Beruf nachdenken. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sagte, es habe zu keinem Zeitpunkt in der Corona-Pandemie in Niedersachsen die Gefahr gegeben, dass Menschen in Krankenhäusern nicht ordentlich versorgt werden könnten.

© dpa-infocom, dpa:211215-99-391709/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen