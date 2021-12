Mann bremst Auto auf A2 aus - und schlägt auf den Wagen ein

Hannover. Er soll ein Auto auf der Autobahn bis zum Stillstand ausgebremst, auf den Wagen eingeschlagen und den Fahrer beschimpft haben: Ein 29-Jähriger hat sich mit seiner gefährlichen Aktion auf der A2 nahe Hannover gleich sechs Ermittlungsverfahren eingebrockt. Nach ersten Erkenntnissen sei ein 57-Jähriger mit seinem Wagen am Dienstag auf der A2 in Richtung Dortmund unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Im zähflüssigen Verkehr kurz vor der Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen soll der 29 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters dicht aufgefahren sein, den Wagen des 57-Jährigen dann rechts überholt und sich vor ihn gesetzt haben. Schließlich drängte der Kleintransporterfahrer den Wagen auf den Standstreifen und bremste ihn bis zum Stillstand aus. Der 29-Jährige stieg aus und beleidigte den 57-Jährigen, dann soll er mit der Faust gegen die Scheibe der Fahrertür geschlagen haben, die beschädigt wurde. Andere Fahrer mussten abbremsen oder ausweichen. Als der 29-Jährige weiterfuhr, folgte ihm der 57-Jährige und verständigte die Polizei.

Entsprechend der Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 29-Jährigen beschlagnahmt. Außerdem wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, der Nötigung, Beleidigung sowie Sachbeschädigung eingeleitet. Außerdem gab es Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegen ihn, weil der 29-Jährige auf der Autobahn rechts überholt und nicht genug Abstand eingehalten haben soll.

© dpa-infocom, dpa:211215-99-390661/2

