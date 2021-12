Dinkci und Schmidt nach Corona wieder im Training

Ein Fußballspieler ist am Ball.

Bremen. Eren Dinkci und Niklas Schmidt sind bei Werder Bremen nach ihren Coronavirus-Infektionen wieder ins Training eingestiegen. Die beiden Profis trainierten am Dienstag individuell, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. In den kommenden Tagen soll das Duo auch wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Ob Dinkci und Schmidt für das letzte Spiel des Jahres bei Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ein Thema sind, ist noch unklar.

