Braunschweig. Eintracht Braunschweig muss im letzten Spiel des Jahres auf Danilo Wiebe verzichten. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich im Spiel bei Viktoria Köln am Samstag einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und fällt damit erst einmal aus, wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte. Die Braunschweiger empfangen am Samstag (14.00 Uhr) den 1. FC Kaiserslautern.

