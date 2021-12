Jugendliche auf Spritztour: Und von der Polizei verfolgt

Meißendorf. Zwei Jugendliche haben im Landkreis Celle eine Spritztour mit dem Auto einer Verwandten gemacht - und sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. In der Nacht zum Dienstag habe eine Polizeistreife in Belsen den Wagen kontrollieren wollen, teilte die Behörde mit. Der Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete, die Beamten stellten die Jugendlichen schließlich in Meißendorf. Der Beifahrer floh zu Fuß. Der 16 Jahre alte Fahrer ging den Beamten ins Netz. Schließlich stellte sich heraus, dass der Jugendliche ohne Erlaubnis zusammen mit seinem 14-jährigen Bruder mit dem Wagen unterwegs war. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:211214-99-376897/2

