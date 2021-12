Landtag berät Haushaltspläne für 2022 und 2023

Hannover. Niedersachsens Landtagsabgeordnete diskutieren heute (ab 10.00 Uhr) über die Haushaltspläne der Regierung für die kommenden beiden Jahre. Entgegen dem ursprünglichen Gesetzentwurf soll das Land in dem Zeitraum ohne neue Kredite auskommen. Hintergrund ist, dass in der Steuerschätzung vom November deutlich höhere Einnahmen prognostiziert wurden, als zuvor erwartet worden waren. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hatte daraufhin angekündigt, bislang eingeplante konjunkturelle Nettokreditaufnahmen würden nicht benötigt, und frühere Kredite würden aufgelöst.

Insgesamt soll der Haushalt für das Jahr 2022 rund 36,7 Milliarden Euro umfassen. Im Jahr darauf sollen es 37,1 Milliarden Euro sein. Grüne und FDP hatten der rot-schwarzen Regierung vergangene Woche indes vorgeworfen, keinen langfristigen Investitionsplan zu haben.

Neben den Haushaltsberatungen steht am Dienstag die Wahl der Mitglieder der Bundesversammlung im Februar 2022 an. An der Wahl des Bundespräsidenten sollen auch mehrere Prominente teilnehmen, die die Fraktionen nominiert haben, etwa der TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf für die SPD und der Pianist Igor Levit für die Grünen.

© dpa-infocom, dpa:211213-99-369650/2

