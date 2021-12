Bremen will mit Kinderimpfungen beginnen

Bremen. Für Kinder von fünf bis elf Jahren gibt es von heute an auch in der Hansestadt Bremen ein Impfangebot. Zu diesem Zweck wurde die Impfstelle Bremen-Mitte umgewandelt in das Kinder- Impfzentrum Sögestraße. Die Corona-Impfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer ist seit kurzem auch für Kinder ab fünf Jahren zugelassen. Es werde der gleiche Wirkstoff verwendet wie für Erwachsene, allerdings in einer niedrigeren Konzentration, teilte die Gesundheitsbehörden mit. Im Kinder-Impfzentrum würden keine Erwachsenen geimpft.

