BGH bestätigt Urteil gegen Mutter nur teilweise

Hildesheim. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil des Landgerichts Hildesheim gegen eine inzwischen 61 Jahre alte Mutter wegen schwerer Misshandlung ihres siebenjährigen Sohnes im Corona-Lockdown nur eingeschränkt bestätigt. Die Frau war im Juni zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden (14 KLs 17 Js 22765/20). Einen Teil der Sache verwies der BGH an eine andere Kammer des Landgerichts Hildesheim zurück, wie das Landgericht am Montag mitteilte.

Die Angeklagte hatte alle ihr vorgeworfenen Taten gestanden und auf ihren mangelnden Zugang zu ihren eigenen Gefühlen verwiesen. Es ging im Prozess auch um Übergriffe auf ihren heute erwachsenen ersten Sohn, die erst im Zuge der Ermittlungen herauskamen. Nun hob der BHG auf Revision der Alleinerziehenden mit Beschluss vom 2. November (6 StR 462/21) das Urteil bezüglich der drei Fälle in Bezug auf den älteren Sohn und die Verurteilung wegen Schlägen mit der Thermoskanne gegen den jüngeren auf.

Nach der Entscheidung des Strafsenates fehlte es für eine Misshandlung von Schutzbefohlenen jeweils an den erforderlichen Feststellungen zu einer gefühllosen Gesinnung der Angeklagten, die nach den Urteilsgründen aus Ärger über ihre Söhne und Überforderung gehandelt habe.

Der kleine Junge hatte bereits vor dem Lockdown Mitschüler um Essen angebettelt und viel gefehlt. Als die Alleinerziehende den Jungen am ersten Tag nach dem Lockdown im Juni 2020 wieder krank meldete, alarmierte die Schule das Jugendamt, doch die Frau öffnete nicht. Schließlich fanden Polizisten das Kind im Schrank versteckt in der Wohnung. Der Junge war völlig abgemagert, hatte ein Hämatom am Kopf und kam ins Krankenhaus. Die Einzelstrafe von zwei Jahren und neun Monaten wegen schwerer Misshandlung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ist rechtskräftig.

