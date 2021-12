Kind wird von Auto erfasst: Lebensgefährlich verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Bad Iburg. Beim Überqueren einer Straße in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) ist ein Kind am frühen Montagmorgen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Zu dem genauen Unfallhergang sowie dem Alter des Kindes machte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben. Polizei und Rettungskräfte sind noch am Einsatzort. Die Osnabrücker Straße ist den Angaben zufolge derzeit voll gesperrt. Es sei mit erheblichen Behinderungen des Verkehrs zu rechnen, hieß es.

