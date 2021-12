NordLB stellt Niedersachsens 100 größte Unternehmen vor

Hannover. Wer sind die 100 größten Unternehmen in Niedersachsen und wie haben sie sich zuletzt entwickelt? Antworten darauf will die Norddeutsche Landesbank (NordLB) heute mit ihrem alljährlichen Unternehmensranking liefern. Vorgestellt wird die Rangliste unter anderem von NordLB-Chef Thomas Bürkle. Dabei soll es auch um die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die niedersächsische Wirtschaft in der Corona-Krise gehen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen das Top-100-Ranking in der Kategorie Umsatz mit deutlichem Abstand angeführt, gefolgt von Continental, Tui und der Salzgitter AG.

© dpa-infocom, dpa:211212-99-356322/2

