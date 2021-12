Schüsse bei Fahrzeugkontrolle

Ein von der Polizei gestoppter Kleintransporter steht an einer Kreuzung.

Große Aufregung im Osten Hannovers: Als Polizisten am Sonntagmittag ein weißes Lieferauto überprüfen wollen, fallen Schüsse. Die Beamten sagen, sie hätten die Flucht eines mutmaßlichen Autodiebs verhindern müssen - und seien einem Kollegen in höchster Not zur Hilfe gekommen.