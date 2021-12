Weiter keine Corona-Entspannung in Niedersachsen

Hannover. Auch in Niedersachsen zeichnet sich nach wie vor keine Entspannung der Corona-Lage ab. Der für die Bewertung im Land maßgebliche Index zur Hospitalisierung stieg nach Daten vom Sonntag auf 6,2, nach einem Wert von 6,1 an den beiden Vortagen. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen auf 100.000 Einwohner gerechnet mit einer Covid-19-Erkrankung neu in eine Klinik aufgenommen wurden. Die Auslastung der Intensivbetten in den niedersächsischen Krankenhäusern nahm den Angaben zufolge zuletzt von 10,5 auf 10,9 Prozent zu.

Zur allgemeinen Sieben-Tages-Inzidenz gab die Landesregierung am Sonntagvormittag einen Zwischenstand von 196,9 an - in so vielen Fällen wurde bezogen auf 100.000 Menschen in einer Woche eine Ansteckung mit dem Coronavirus nachgewiesen. Am Samstag war der Wert mit 197,0 fast identisch. Das Sozialministerium wies aber darauf hin, dass diese Zahlen aufgrund eines technischen Fehlers bei der Übermittlung von Daten ans Robert Koch-Institut nur begrenzt aussagekräftig seien - ein Tag falle deswegen zunächst komplett aus der Berechnung heraus.

