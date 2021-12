Obdachlose in Hannover bekommen Geschenke: Feier soll folgen

Hannover. Obdachlose Menschen haben am Sonntag in Hannover rund 800 Geschenktüten erhalten - die traditionelle Weihnachtsfeier für sie soll wegen der Corona-Lage im Frühling nachgeholt werden. Am Nachmittag startete die Verteilung der Päckchen am Hannover Congress Centrum (HCC) in der Landeshauptstadt. In den Beuteln waren beispielsweise Süßigkeiten, Säfte, Kosmetika und Hygieneartikel.

Hinzu kamen DVDs oder CDs der Band Fury in the Slaughterhouse, die als Schirmherrin mit hinter der inzwischen zehnten Auflage der Aktion steht. "Wer sich die nicht selbst anschauen oder anhören kann, kann sie zum Beispiel immer noch gegen andere Dinge eintauschen", erklärte Andreas Barthel vom Organisationsteam von "Die!!! Weihnachtsfeier".

An die Empfänger waren zuvor Bändchen ausgegeben worden, mit denen sie auch über den öffentlichen Nahverkehr zum HCC fahren konnten. Das übliche warme Festessen und das Angebot eines kostenlosen Haarschnitts mussten aufgrund der Pandemie-Einschränkungen hingegen ausfallen. Auch die Band Fury in the Slaughterhouse hätte spielen sollen, sagte Barthel. Man hoffe, dass der Auftritt - zusammen mit den so wichtigen Gesprächen und der gemeinsam verbrachten Zeit - auf das Frühjahr verschoben werden könne, bei stabilerer Infektionslage.

