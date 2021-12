Brennender Lkw sorgt für Vollsperrung der A1 Richtung Bremen

Wildeshausen. Auf der Autobahn 1 ist am Samstagmorgen bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ein Lkw in Brand geraten. Nach Angaben der Autobahnpolizei handelt es sich um einen mit Papier beladenen Sattelauflieger. Das Zugfahrzeug habe noch rechtzeitig abgekoppelt werden können, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Verletzt wurde laut Autobahnpolizei niemand. Die Lösch- und Bergungsarbeiten seien jedoch sehr aufwendig, unter anderem wegen des geladenen Papiers. Daher musste die Fahrbahn in Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord voll gesperrt werden. Die Sperrung werde noch bis etwa 10 Uhr andauern, sagte die Autobahnpolizei am Morgen.

© dpa-infocom, dpa:211211-99-341420/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen