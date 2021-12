Feuerwehrleute verschenken schrottige Tanne

Hannover. Rund 100 Feuerwehrleute sind in Hannover auf die Straße gegangen und haben für mehr Geld demonstriert. Sie überreichten einem Vertreter des Finanzministeriums am Freitag in Hannover ein schrottiges Tannenbaumgerippe, um ihrer Forderung mehr Nachdruck zu verleihen. An der Aktion beteiligen sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi nicht nur Feuerwehrleute, sondern auch andere Landesbeschäftigte.

Verdi-Landeschef Detlef Ahting forderte, die seit langem versprochene Wiedereinführung des vollen Weihnachtsgeldes endlich umzusetzen. "Es hilft nicht, immer nur auf die leeren Kassen zu verweisen, es hilft nur, die Einnahmen zu verbessern, etwa indem die Politik endlich Steuerschlupflöcher schließt", sagte Ahting.

Die Demonstration der Beamten vor dem Finanzministerium in Hannover ist inzwischen eine Vorweihnachts-Tradition, die alle Jahre wieder stattfindet, seit 2006 für fast alle Beamten in Niedersachsen das Urlaubs- und Weihnachtsgeld gestrichen wurde. Seitdem bekommen nur noch die Beamten in den unteren Einkommensgruppen weiter Weihnachtsgeld, allerdings radikal gekürzt.

© dpa-infocom, dpa:211210-99-335708/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen