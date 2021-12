Schusswaffen bei Razzia im rechten Milieu sichergestellt

Salzgitter. Vier Schusswaffen haben Polizisten bei einer Wohnungsdurchsuchung in Salzgitter am Donnerstag sichergestellt. Der 39-jährige Bewohner steht im Verdacht verfassungsfeindliche Symbole zu verwenden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei den Waffen handelt es sich den Angaben nach um drei Gewehre und eine Pistole. Einen Waffenschein besitze der Mann aus Salzgitter nicht. Die Beamten stellten außerdem einen Laptop und "200 Datenträger mit offensichtlich rechtsgerichteter Musik" sicher.

Gegen den 39-Jährigen wird laut Polizei seit Juli ermittelt. Er habe damals auf einer Hochzeitsfeier Symbole des Dritten Reichs auf seiner Kleidung getragen. Die Sicherheitskräfte rechnen den Mann der rechten Szene zu.

© dpa-infocom, dpa:211210-99-333630/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen