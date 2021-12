Im Auto schlafende Männer von Polizei geweckt

Emmerke. Zwei Männer sind schlafend in einem Auto von der Polizei entdeckt worden - mit Burgern in der Hand. In der Gemeinde Emmerke (Landkreis Hildesheim) saßen die Männer am Donnerstagabend in dem Auto, das kurz vor einem Bahnübergang stand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem die Männer geweckt wurden, schlug bei dem 27 Jahre alten Fahrer ein Drogentest positiv auf Kokain an. Zudem hatte er keine Fahrerlaubnis. Sein 25 Jahre alter Begleiter versuchte bei der Polizeikontrolle noch ein Butterflymesser wegzuwerfen, welches anschließend beschlagnahmt wurde. Zudem stellte die Polizei Behälter sicher, in denen sich mutmaßlich Drogen befanden. Nun laufen mehrere Ermittlungsverfahren gegen die beiden Männer.

© dpa-infocom, dpa:211210-99-333449/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen