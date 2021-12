CDU lehnt verlängerte Weihnachtsferien ab

Hannover. In der Debatte um eine längere Weihnachtspause an den niedersächsischen Schulen lehnt die CDU einen vorgezogenen Ferienbeginn ab. "Wir wollen, dass jede Unterrichtsstunde auch stattfinden kann", sagte Schulpolitiker Christian Fühner am Freitag in Hannover. Der Präsenzunterricht habe dabei klare Priorität. "Ich glaube, dass das zu gewährleisten ist." Das Recht auf Bildung müsse bei den Corona-Maßnahmen eine herausgehobene Bedeutung haben, die Begegnungen in den Schulen seien wichtig für die Kinder.

Fühner bemängelte gleichzeitig Defizite im Distanzunterricht. "Ich sehe im Moment Niedersachsens Bildungslandschaft noch nicht in der Lage, flächendeckend wieder ordnungsgemäßes und vernünftiges Homeschooling anzubieten", sagte er. "Diese Option sollten wir erst in Betracht ziehen, wenn es wirklich mit den Infektionszahlen nicht anders geht." Gerade an den Grundschulen sei der Distanzunterricht schwierig, teilweise seien die Familien damit auch überfordert.

Um den Präsenzunterricht sicherer zu gestalten, warb der CDU-Politiker jedoch dafür, nach den Weihnachtsferien tägliche Tests und Pooltests im Schulbetrieb einzuführen, wenn die Infektionszahlen nicht heruntergehen. Das SPD-geführte Kultusministerium arbeite dafür bereits an der Umsetzung und Beschaffung der Tests.

© dpa-infocom, dpa:211210-99-330477/2

