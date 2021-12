Nächste Chance für Dabrowski: 96 spielt bei Ingolstadt

Hannover. Nach dem überraschenden Sieg gegen den Hamburger SV haben Fußball-Zweitligist Hannover 96 und sein Interimscoach Christoph Dabrowski am Samstag die nächste Chance für eine dauerhafte Beförderung des ehemaligen Bundesliga-Profis zu werben. Dann spielen die Niedersachsen beim Tabellenletzten FC Ingolstadt (Samstag, 13.30 Uhr/Sky).

"Ich mache mir über einen Vertrag keine Gedanken. Ich bin so vertieft in die Aufgabe. Es macht Riesenspaß, das zu begleiten. Alles andere habe ich nicht in der Hand", sagte Dabrowski am Donnerstag. "Ich kann nur jeden Tag das Beste reinwerfen und die Mannschaft optimal auf jede Aufgabe vorbereiten."

Der 43-Jährige ist von den 96-Verantwortlichen zunächst bis Weihnachten mit der Nachfolge von Jan Zimmermann betraut worden. Da seine Trainingsarbeit und sein Umgang mit den Spielern vor dem 1:0-Erfolg gegen den HSV so gut ankamen, vertrösteten Sportdirektor Marcus Mann und Mehrheitsgesellschafter Martin Kind bis auf weiteres auch die beiden Topkandidaten Daniel Thioune und Uwe Rösler.

Dabrowskis Credo ist, seinen Spielern zu vertrauen und sie starkzureden. So möchte er auch die Angriffsschwäche des Tabellen-15. beheben, der neben den Ingolstädter die schwächste Torausbeute der gesamten Liga hat. "Das ist ein Prozess. Wir wollen im Offensivspiel etwas in Gang setzen und Vertrauen in unsere Stärken und in unsere Waffen aufbauen, die sind durchaus da. Ich hoffe, dass der Knoten irgendwann platzen wird", sagte der frühere Werder- und 96-Profi.

© dpa-infocom, dpa:211209-99-321271/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen