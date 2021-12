Göttingen will Busflotte auf alternative Antriebe umstellen

Göttingen. In Göttingen sollen Busse in Zukunft nur noch umweltfreundlich angetrieben werden. Dazu haben die Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB) im November zwei Ladestationen für E-Busse in Betrieb genommen, wie eine GöVB-Sprecherin mitteilte. In den kommenden drei bis fünf Jahren sollen zunächst nur noch mit Batterie betriebene Busse angeschafft werden. An den Ladestationen werden ihre Akkus über einen Stromabnehmer ähnlich wie bei einem Zug wieder gefüllt.

Die ersten drei Elektro-Busse seien bereits geliefert worden und im Testbetrieb unterwegs, sagte die Sprecherin. Ab Januar sei der reguläre Einsatz von E-Bussen im GöVB-Netz geplant. Derzeit verfügt das Unternehmen über 95 Busse. Bis wann alle Busse auf alternative Antriebe umgestellt sein werden, können die Verkehrsbetriebe bisher nicht sagen.

