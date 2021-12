Zeitweise Frost und Schnee in Niedersachsen

Hannover. Am Donnerstag müssen sich die Menschen in Niedersachsen zeitweise auf leichten Frost und Schnee sowie streckenweise auf Glätte einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist vor allem im Osten des Landes mit Schneefall zu rechnen. Es bleibt im Tagesverlauf dicht bewölkt, dabei werden Höchstwerte zwischen minus ein und plus fünf Grad erreicht. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf bis zu minus drei Grad.

