Bremen beginnt am 14. Dezember mit Kinderimpfungen

Bremen. Die Stadt Bremen beginnt am kommenden Dienstag (14.12.) mit dem Impfen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren gegen das Coronavirus. Dazu werde eine Impfstelle in der Innenstadt speziell für die Bedürfnisse von Kindern und Familien umgewandelt, teilte das Gesundheitsressort am Mittwoch mit. Verwendet werde der Impfstoff von Pfizer/Biontech in einer geringeren Konzentration. Er ist für Kinder bereits zugelassen.

"Vermutlich wird sich auch die Ständige Impfkommission zeitnah äußern, wir werden die Impfungen aber auch vor einer möglichen Empfehlung anbieten", sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhardt (Linke). "In verschiedenen Ländern werden bereits Kinder gegen Corona geimpft." Die Impfungen seien gut vertragen worden.

Die Bremer Familien werden der Ankündigung nach schriftlich eingeladen, sich einen Termin geben zu lassen. Begonnen werde mit den Geburtsjahrgängen 2010 und 2011. Sollten jüngere Geschwister mit zu dem Termin kommen, könnten auch sie geimpft werden, nicht aber die Eltern. Auch niedergelassene Kinderärzte in Bremen werden Kinder ab fünf Jahren gegen Corona impfen.

© dpa-infocom, dpa:211208-99-305981/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen