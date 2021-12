Kriminalität Raubüberfall auf Baumarkt in Bremen

Bremen. Zwei Räuber haben in Bremen einen Baumarkt überfallen und dabei Bargeld aus dem Tresor erbeutet. Das Duo hatte am Vorabend zwei Angestellten aufgelauert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mit einer Schusswaffe drängten sie den 31-Jährigen und die 24-Jährige dann zurück ins Geschäft. Drinnen musste der Angestellte den Tresor öffnen und den Räubern das Geld überlassen. Zur Höhe der erbeuteten Summe machte die Polizei keine Angaben. Die Angestellten wurden gefesselt zurückgelassen, konnten sich aber selbst befreien. Die Suche nach den Räubern laufe, teilte die Polizei mit.

