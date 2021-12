Staatsanwaltschaft will wegen verendeter Schweine ermitteln

Hilter/Oldenburg. Wegen des Hungertodes von mehreren hundert Schweinen im Landkreis Osnabrück will die Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Ermittlungsverfahren einleiten. Der Ermittlungsvorgang sei schon angelegt, die Akten von der Kreisverwaltung seien aber noch nicht eingegangen, sagte am Donnerstag ein Sprecher der für Landwirtschaftssachen zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft Oldenburg. In Hilter bei Osnabrück soll ein Landwirt einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zufolge wochenlang seine Schweine nicht gefüttert haben, wodurch die Tiere verendeten. Am Ende ihrer Leidenszeit sollen sich die Tiere gegenseitig kannibalisiert haben.

Wegen des laufenden Verfahrens wolle der Landkreis derzeit keine Angaben über den Bericht hinaus machen, sagte ein Kreis-Sprecher. Dem Bericht zufolge hatte sich der Schweinehalter Ende November an eine Vertrauensperson gewandt, die dann den Landkreis verständigte. Daraufhin überprüfte der Kreis den Betrieb und fand die verendeten Tiere. Dem Zustand zufolge dürften sie über mehrere Wochen hinweg kein Futter bekommen haben. In diesem Zeitraum sollen auch tote Tiere in dem Maststall gelegen haben. Gegen den Landwirt wurde ein Schweinehaltungsverbot verhängt. Rinder darf er aber nach einer tierschutzrechtlichen Überprüfung des Landkreises weiterhin halten.

© dpa-infocom, dpa:211209-99-318825/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen