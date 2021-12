Land vergibt 185 Stipendien an Künstler

Hannover. Zur Unterstützung in der Corona-Pandemie hat Niedersachsen 185 Stipendien an soloselbstständige Künstlerinnen und Künstler vergeben. Dadurch erhalten diese jeweils bis zu 7200 Euro, wie das Kulturministerium am Mittwoch in Hannover mitteilte. Insgesamt fließen für die Stipendien laut Ministerium mehr als 1,2 Millionen Euro aus einem Corona-Sonderprogramm.

Mehr als 200 Bewerbungen gingen demnach ein, die Vergabe der Stipendien erfolgte durch eine Kommission aus unabhängigen Experten aus verschiedenen Kultursparten. "Die Förderung leistet einen wichtigen Beitrag, die Zukunftsfähigkeit unserer vielfältigen Kulturlandschaft in Niedersachsen zu sichern und weiter zu entwickeln", sagte Kulturminister Björn Thümler (CDU).

© dpa-infocom, dpa:211208-99-304812/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen