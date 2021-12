Glück bei Unfall mit Reifenplatzer auf der Autobahn

Kalbe. Mit viel Glück haben drei Insassen eines Minibusses einen Reifenplatzer auf der Autobahn A1 im Kreis Rotenburg unverletzt überstanden. Als der hintere rechte Reifen platzte, schleuderte das Fahrzeug erst gegen die Mittelleitplanke und dann über mehrere Fahrspuren nach rechts gegen die Außenleitplanke. Der 58-jährige Fahrer und seine 18 und 39 Jahre alten Mitfahrer blieben unverletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am Minibus entstand Totalschaden. Wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten mussten am Dienstagabend nahe dem Ort Kalbe mehrere Fahrstreifen Richtung Hamburg für zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:211208-99-301017/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen