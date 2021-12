82-Jähriger in seiner Wohnung gefesselt und ausgeraubt

Hannover. Zwei Unbekannte haben einen 82-Jährigen in seiner Wohnung in Hannover gefesselt und ausgeraubt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hielt der Mann die beiden für Paketboten und öffnete ihnen die Tür. Die Täter drängten ihn demnach in seine Wohnung, fesselten ihn, stahlen Wertsachen und flohen.

Der Senior konnte sich laut Polizeiangaben am Montagabend selbst befreien und rief die Polizei. Durch das Fesseln wurde er verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahndung nach den Tätern verlief bisher ohne Erfolg, die Ermittler suchen nach Zeugen.

