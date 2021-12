Comeback nach Quarantäne: Kapitän Casteels wieder im Tor

Wolfsburg. Für den ersten Einsatz nach seiner Corona-Quarantäne wird Kapitän Koen Casteels beim entscheidenden Champions-League-Heimspiel gegen OSC Lille wieder in das Tor des VfL Wolfsburg zurückkehren. Der belgische Nationalspieler hatte zuletzt bei den Wolfsburger Niederlagen gegen den FC Sevilla (0:2) und Borussia Dortmund (1:3) gefehlt. Beim 0:3 in Mainz wäre ein Einsatz für den 29 Jahre alten Belgier noch zu früh gekommen.

"Ich bin wieder fit. Mir geht es soweit gut", sagte Casteels am Dienstag. "Ich hatte an den ersten Tagen der Quarantäne einige Symptome. Aber in den letzten Tagen hatte ich schon wieder mehrere gute Trainingseinheiten. Von daher glaube ich nicht, dass ich jetzt ins kalte Wasser komme. Ich fühle mich gut vorbereitet."

Die Wolfsburger brauchen am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) einen Sieg gegen den französischen Meister, um sich für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren. Eine Niederlage oder ein Unentschieden würden das Vorrunden-Aus bedeuten. "Ich freue mich unbändig. Wenn man sich auf so ein Spiel nicht freuen würde, dann hat man hier nichts zu suchen", sagte Trainer Florian Kohfeldt. "Wir können etwas erreichen, wir haben eine große Chance. Ich verspüre viel Freude und die Hoffnung auf einen großen Schritt, den wir morgen gehen können. Das ist wirklich eine historische Chance."

© dpa-infocom, dpa:211207-99-292513/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen